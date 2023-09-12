У Чернівцях запустили один квиток на весь транспорт, але з "терміном придатності"

"Квиток "Денний" в комунальному транспорті Чернівців - інноваційний та унікальний спосіб оплати за проїзд в Україні", - стверджують у комунальному підприємстві.

Картонний квиток зі штрих-кодом діє протягом дня з моменту активації та дійсний до 23:00. Його вартість становитиме 50 гривень, а придбати такий квиток можна буде у водія.

"Основними перевагами квитка "Денний" безліч поїздок впродовж дня та зручність і простота використання, адже пасажири можуть користуватися громадським транспортом стільки разів, скільки їм потрібно, а картонний квиток дуже зручний у використанні та підлягає переробленню", - йдеться повідомленні.

Транспорт у Чернівцях

Вартість проїзду в громадському транспорті Чернівців становить 10 гривень. Це дещо вище, ніж в середньому по Україні (8,60 гривень).

З 1 червня 2023 року в тролейбусах та комунальних автобусах в Чернівцях дія лише безготівкова оплата. Це пов'язано із впровадженням електронного квитка.

Ті пасажири, котрі не мають банківської картки, можуть скористатися транспортною. Картка коштує 200 гривень, на якій вже буде 170 гривень та які будуть списуватися при кожній поїздці.

Оплатити поїздку готівкою можна, якщо заздалегідь купити квиток у терміналах самообслуговування.