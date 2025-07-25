В Чернівцях викладач інформатики сів на півтора роки за фейкові "мінування"

В Чернівцях на рік та шість місяців тюремного ув'язнення засудили викладача інформаційних технологій одного з місцевих навчальних закладів. Він розсилав фейкові повідомленні про "мінування", щоб у місті ввели дистанційне навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Чернівецької обласної прокуратури.

"26-річний спеціаліст інформаційних технологій закладу освіти, упродовж кількох місяців тероризував школи та дитячі садки Чернівців неправдивими повідомленнями про нібито закладені вибухові пристрої. Кожен виклик змушував призупиняти навчальний процес та евакуйовувати дітей і педагогів. На місце оперативно прибували вибухотехніки, кінологи та представники інших спецслужб", - сказано у повідомленні.

Жодного разу сапери не виявили небезпечних предметів, або вибухових речовин. А правоохоронним органам вдалося встановити особу "мінувальника" та затримати його. Вчинок чоловік пояснив тим, що йому хотілося... перейти на дистанційне навчання.

"Прокурори Чернівецької окружної прокуратури довели провину чоловіка у завідомо неправдивому інформуванні про підготовку вибуху (ст. 259 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі", - повідомили у прокуратурі.