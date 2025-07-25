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В Черновцах преподаватель информатики сел на полтора года за фейковые "минирования"

Украина, Пятница 25 июля 2025 20:14
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В Черновцах преподаватель информатики сел на полтора года за фейковые "минирования" Иллюстративное фото: взрывотехники несколько месяцев искали несуществующие "мины" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Черновцах на год и шесть месяцев тюремного заключения осудили преподавателя информационных технологий одного из местных учебных заведений. Он рассылал фейковые сообщения о "минировании", чтобы в городе ввели дистанционное обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черновицкой областной прокуратуры.

"26-летний специалист информационных технологий учебного заведения, на протяжении нескольких месяцев терроризировал школы и детские сады Черновцов ложными сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах. Каждый вызов заставлял приостанавливать учебный процесс и эвакуировать детей и педагогов. На место оперативно прибывали взрывотехники, кинологи и представители других спецслужб", - сказано в сообщении.

Ни разу саперы не обнаружили опасных предметов или взрывчатых веществ. А правоохранительным органам удалось установить личность "минералиста" и задержать его. Поступок мужчина объяснил тем, что ему хотелось... перейти на дистанционное обучение.

"Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры доказали вину мужчины в заведомо ложном информировании о подготовке взрыва (ст. 259 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что 15 июля спецслужбы Словакии и Чехии задержали в Днепре украинца, который подозревается в рассылке электронных писем с угрозами в школы в странах Центральной Европы. Вероятнее всего, что он делал это по заказу российских спецслужб и получал за свою деятельность деньги.

Тактику фейкового "минирования" учреждений и заведений чаще всего используют именно россияне. Например, 26 ноября 2024 года ряд регионов страны захлестнула волна сообщений о "минировании" зданий. Информация об опасности поступила в десятки государственных учреждений, учебных заведений, больниц.

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