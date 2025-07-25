В Черновцах преподаватель информатики сел на полтора года за фейковые "минирования"

В Черновцах на год и шесть месяцев тюремного заключения осудили преподавателя информационных технологий одного из местных учебных заведений. Он рассылал фейковые сообщения о "минировании", чтобы в городе ввели дистанционное обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черновицкой областной прокуратуры.

"26-летний специалист информационных технологий учебного заведения, на протяжении нескольких месяцев терроризировал школы и детские сады Черновцов ложными сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах. Каждый вызов заставлял приостанавливать учебный процесс и эвакуировать детей и педагогов. На место оперативно прибывали взрывотехники, кинологи и представители других спецслужб", - сказано в сообщении.

Ни разу саперы не обнаружили опасных предметов или взрывчатых веществ. А правоохранительным органам удалось установить личность "минералиста" и задержать его. Поступок мужчина объяснил тем, что ему хотелось... перейти на дистанционное обучение.

"Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры доказали вину мужчины в заведомо ложном информировании о подготовке взрыва (ст. 259 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.