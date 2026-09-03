У Чернівцях школярам на обід дали сиру морквину, Кабмін анонсував перевірки по Україні

Масові перевірки шкільних їдалень

Глава уряду доручив Держпродспоживслужбі разом із Міносвіти, Мінекономіки та Мінагрополітики негайно провести перевірки організації харчування у школах безпосередньо на місцях.

Для цього держава вже виділила необхідне фінансування.

"Харчування дітей - не місце для економії та формального підходу. Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань", - наголосив Корецький.

Крім того, Міністерство освіти має зібрати зворотний зв’язок від батьків школярів та забезпечити належне реагування.

Скандал із харчуванням у Чернівцях

Причиною таких дій стала інформація про якість сніданків та обідів для учнів 1-11 класів в одному із закладів освіти Чернівців.

Глава ОВА назвав неприпустимим нехтування безпекою дітей, ініціював службову перевірку за цим фактом і доручив розпочати позапланові моніторингові візити до шкіл Буковини.

Фото: сирі овочі на обід для школярів у Чернівцях (t.me/chernivetskaODA)

Перевірятимуть не лише документацію, а й фактичний раціон дітей.

За словами Осипенко, на виявлені порушення буде миттєва реакція обласної військової адміністрації та правоохоронних органів, а винні відповідатимуть перед законом.

Жителів буковинського регіону закликали повідомляти про подібні факти на гарячу лінію контактного центру Чернівецької ОВА за номером: 0 800 33 52 56.