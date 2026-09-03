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В Черновцах школьникам на обед дали сырую морковку, Кабмин анонсировал проверки по Украине

19:25 03.09.2026 Чт
2 мин
В Черновцах разгорелся скандал из-за сырых овощей вместо полноценных блюд
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (t.me/Koretskyi_official)

В Украине проверят качество питания для учащихся 1-11 классов во всех школах. Проверки были инициированы после скандала с ненадлежащими завтраками и обедами в одном из учебных заведений Черновцов.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал и заявление главы Черновецкой ОВА Руслана Осипенко.

Массовые проверки школьных столовых

Глава правительства поручил Госпродпотребслужбе вместе с Минобразования, Минэкономики и Минагрополитики немедленно провести проверки организации питания в школах непосредственно на местах.

Для этого государство уже выделило необходимое финансирование.

"Питание детей - не место для экономии и формального подхода. Все выявленные проблемы должны быть устранены без промедления", - подчеркнул Корецкий.

Кроме того, Министерство образования должно собрать обратную связь от родителей школьников и обеспечить надлежащее реагирование.

Скандал с питанием в Черновцах

Причиной таких действий стала информация о качестве завтраков и обедов для учащихся 1-11 классов в одном из учебных заведений Черновцов.

Глава ОВА назвал недопустимым пренебрежение безопасностью детей, инициировал служебную проверку по этому факту и поручил начать внеплановые мониторинговые визиты в школы Буковины.

Фото: сырые овощи на обед для школьников в Черновцах (t.me/chernivetskaODA)

Проверят не только документацию, но и фактический рацион детей.

По словам Осипенко, на выявленные нарушения будет мгновенная реакция областной военной администрации и правоохранительных органов, а виновные будут отвечать перед законом.

Жителей буковинского региона призвали сообщать о подобных фактах горячей линии контактного центра Черновицкой ОВА по номеру: 0 800 33 52 56.

Изменения в школах Украины с 1 сентября

Напомним, что с начала текущего учебного года в Украине стартовал ряд важных новшеств для школьников.

В частности, с сентября 2026 года все учащиеся коммунальных учебных заведений, которые учатся очно или в смешанном формате, имеют право на бесплатное горячее питание.

Помимо реформирования системы школьных обедов новый учебный год принес и другие образовательные трансформации.

Среди них – обновление учебных стандартов, упрощение системы оценки для учащихся 5-9 классов, а также внедрение новых программ для старшеклассников.

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Черновицкая областьСергей КорецкийШколаПитание детейОбразование в Украине