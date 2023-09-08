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У Чернівцях підприємець хотів підкупити офіцера СБУ. Йому загрожує до 8 років тюрми

Фото: у Чернівцях затримали підприємця, який хотів підкупити офіцера СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Чернівцях правоохоронці затримали керівника будівельного підприємства, який намагався дати хабаря співробітнику Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, компанія фігуранта виконувала підрядні роботи на території однієї з військових частин регіону.

Щоб потрапити до режимного об’єкта, будівельники мали проходити відповідні перевірки, за які відповідає СБУ. Однак, підрядник захотів зробити для своїх робітників "вільний" доступ на територію військової частини без проведення перевірочних заходів.

Для "вирішення питання" підприємець запропонував 5 тисяч доларів співробітнику місцевого підрозділу української спецслужби. За фактом отримання "пропозиції" офіцер Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву.

Це дозволило задокументувати злочинні дії підрядника-корупціонера і затримати його "на гарячому" під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.

 

Фото: у Чернівцях затримали підприємця, який хотів підкупити офіцера СБУ (t.me/SBUkr)

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше чиновників Головного управління Державної міграційної служби у Харкові викрили на корупційній схемі. Вони створювали штучні перешкоди при оформленні паспортів України.

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Служба безпеки УкраїниЧернівці