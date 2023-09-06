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Паспорт за "хабар". СБУ викрила чиновників міграційної служби Харкова на схемі

Середа 06 вересня 2023 17:23
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Паспорт за "хабар". СБУ викрила чиновників міграційної служби Харкова на схемі Фото: Паспорт за "хабар". СБУ викрила чиновників міграційної служби Харкова на схемі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Чиновників Головного управління Державної міграційної служби у Харкова викрито на корупційній схемі. Вони створювали штучні перешкоди при оформленні паспортів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Посадовці створювали штучні перешкоди при оформленні внутрішніх та закордонних паспортів України, а щоб їх уникнути – вимагали хабарі. Щомісяця корумповані чиновники одержували до пів мільйона гривень неправомірної вигоди", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, оборудку організувала очільниця одного з райвідділів місцевого підрозділу Державної міграційної служби. Зокрема до схеми вона долучила п’ятьох своїх підлеглих.

Чиновники відмовлялись від прийому громадян, не реєстрували людей в електронній черзі та не відповідали за контактними телефонами держустанови. Після маніпуляцій потерпілим пропонували "допомогу" у безперешкодному оформленні документів. За 1 паспорт просили близько 2 тисяч гривень.

"Співробітники СБУ затримали організаторку оборудки та її спільників «на гарячому» під час одержання нової суми неправомірної вигоди", - додає СБУ.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Фото: (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом викрила зрадницю, яка допомагала російським терористам з примусовою так званою "паспортизацією" під час окупації вищезгаданого міста.

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Служба безпеки України харков
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