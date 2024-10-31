У Чернівецькому національному університеті заборонили використання Telegram

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення запровадила особливі заходи щодо використання месенджера Telegram та розглядає можливість його повного блокування в країні. Це рішення прийнято з метою захисту службової інформації та посилення контролю за медіапростором.

У Нацраді нагадали, що обмеження для Telegram на службових пристроях вже діють, а також створено окремий сегмент мережі для аналізу діяльності медіа в месенджері. Відзначено, що подальші дії можуть привести до блокування Telegram, як це було з "ВКонтакте" та іншими підсанкційними платформами.

Також РБК-Україна писало, що Telegram оновить умови користування та розкриватиме дані користувачів, які порушують правила, із залученням штучного інтелекту. Як повідомив Павло Дуров, спеціальна команда працювала над підвищенням безпеки пошуку у Telegram. Проблемний контент тепер видалено з результатів пошуку, а користувачі можуть повідомляти про небезпечний вміст через спеціального бота. Нові умови користування також передбачають можливість передачі IP-адрес і номерів телефонів порушників відповідним органам на законних підставах, що має утримати зловмисників від зловживань.

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