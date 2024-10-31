RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Черновицком национальном университете запретили использование Telegram

Фото: Использование Telegram в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича запретили пользование мессенджером Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на molbuk.ua.

Национальный координационный центр кибербезопасности 19 сентября принял решение ограничить использование Telegram в государственных учреждениях, военных структурах и объектах критической инфраструктуры, учитывая условия войны с Россией.

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины в ЧНУ решили:

  • запретить передавать информацию о работе университета и осуществлять служебную переписку через Telegram
  • запретить установку и использование Telegram на служебных и личных устройствах, задействованных для работы
  • прекратить работу университетских аккаунтов в Telegram (каналы, боты) и убрать ссылки на них с официальных ресурсов университета
  • внедрить технические ограничения для блокировки доступа к мессенджеру

Эти мероприятия касаются служебного персонала и преподавателей, однако студентам пользование Telegram не запрещено. Если кто-нибудь подключится к университетской сети, доступ к Telegram будет автоматически заблокирован. Университет уже начал внедрять нововведения.

Напомним, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию ввел особые меры по использованию мессенджера Telegram и рассматривает возможность его полной блокировки в стране. Это решение принято с целью защиты служебной информации и усиления контроля за медиапространством.

В Нацсовете напомнили, что ограничения для Telegram на служебных устройствах уже действуют, а также создан отдельный сегмент сети для анализа деятельности медиа в мессенджере. Отмечено, что дальнейшие действия могут привести к блокированию Telegram, как это было с "ВКонтакте" и другими подсанкционными платформами.

Также РБК-Украина писало, что Telegram обновит условия пользования и будет раскрывать данные нарушающих правила пользователей с привлечением искусственного интеллекта. Как сообщил Павел Дуров, специальная команда работала по повышению безопасности поиска в Telegram. Проблемный контент теперь удален из результатов поиска, а пользователи могут сообщать об опасном содержимом через специального бота. Новые условия пользования также предусматривают возможность передачи IP-адресов и телефонных номеров нарушителей соответствующим органам на законных основаниях, что должно удержать злоумышленников от злоупотреблений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая областьTelegramВузы