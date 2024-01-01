У Чернівецькій області з'явилися чутки про посилення мобілізації: в ОВА відреагували

За інформацією видання, ЗМІ почали публікувати нібито рішення Ради оборони Чернівецької області щодо посилення мобілізаційних заходів з підписом голови ОВА Руслана Запаранюка.

Відповідно до документа, який розповсюджують журналісти, в області хочуть розгорнути пункти оповіщення (пункти збору громадян). При цьому Державна податкова служба та Центри зайнятості "зобов'язали" надати інформацію щодо контролю за працевлаштуванням.

Також влада нібито хоче розпочати моніторинг медоглядів, які використовують як умову для звільнення від призову.

На території регіону, згідно з "рішенням Ради оборони", хочуть запровадити перевірку документів, огляд речей, автомобілів та багажу.

Реакція ОВА

У виданні уточнюють, що у Чернівецькій ОВА вже відреагували на ці чутки. У відомстві зазначили, що не публікували подібних документів щодо цього питання.

"Просимо використовувати лише офіційні джерела при висвітленні новин, пов'язаних з рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування. Достовірність будь-яких інших може мати сумнівний характер, а їхнє поширення становить загрозу щонайменше інформаційній безпеці країни та Чернівецької області", - додали у відомстві.

Посилення мобілізації

Нагадаємо, нещодавно Кабмін вніс до Верховної ради законопроект, яким пропонується посилити мобілізаційні заходи у країні.

Зокрема, в уряді хочуть запровадити заборону на придбання та продаж майна, а також не отримання посвідчення водія для ухилянтів.

Але, згідно з прогнозами, текст законопроекту ще зміниться. Про це розповів заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.