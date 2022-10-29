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В Чернівецькій області внаслідок обвалу закинутої будівлі загинула дитина

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Субота 29 жовтня 2022 10:58
В Чернівецькій області внаслідок обвалу закинутої будівлі загинула дитина Фото: в Чернівецькій області внаслідок обвалу закинутої будівлі загинула дитина (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернівецькій області внаслідок обвалу бетонних плит у закинутій будівлі загинула дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

Зазначається, що повідомлення щодо обвалу бетонних плит у закинутій будівлі надійшло до ДСНС близько о 17:00. Пізніше з'ясувалося, що у момент обрушення всередині перебували діти.

"На місце події прибули рятувальники чергової варти 10 державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля і відшукали під завалами тіло хлопчика 2013 року народження, який загинув внаслідок обрушення конструкції будівлі", - пише пресслужба.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

"Нещасні випадки із дітьми трапляються саме тоді, коли вони залишаються без нагляду дорослих. Діти стають заручниками обставин і не кожен з них може достатньо оцінити ризики для власного життя. Дбайте про добробут малечі, пояснюйте їм правила безпеки життєдіяльності та не дозволяйте їм відвідувати небезпечні місця", - пише ДСНС.

Фото: в Чернівецькій області внаслідок обвалу закинутої будівлі загинула дитина (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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