ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черновицкой области в результате обвала заброшенного здания погиб ребенок

Новина українською →
Суббота 29 октября 2022 10:58
В Черновицкой области в результате обвала заброшенного здания погиб ребенок Фото: в Черновицкой области в результате обвала заброшенного здания погиб ребенок (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

В Черновицкой области в результате обвала бетонных плит в заброшенном здании погиб ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

Отмечается, что сообщение об обвале бетонных плит в заброшенном здании поступило в ГСЧС около 17:00. Позже выяснилось, что в момент обрушения внутри находились дети.

"На место происшествия прибыли спасатели дежурного караула 10 государственной пожарно-спасательной части города Любомля и нашли под завалами тело мальчика 2013 года рождения, погибшего в результате обрушения конструкции здания", - пишет пресс-служба.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

"Несчастные случаи с детьми происходят именно тогда, когда они остаются без присмотра взрослых. Дети становятся заложниками обстоятельств и не каждый из них может достаточно оценить риски для собственной жизни. Заботьтесь о благополучии малышей, объясняйте им правила безопасности жизнедеятельности и не позволяйте им посещать опасные места ", – пишет ГСЧС.

Фото: в Черновицкой области в результате обвала заброшенного здания погиб ребенок (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая область
NEWS
Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб
Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год