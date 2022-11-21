В Чернівецькій області викрили банду, яка виготовляла амфетамін: подробиці

В Чернівецькій області правоохоронці викрили злочинну групу, яка реалізовувала амфетамін й прекурсори до нього. Головою банди виявився неодноразово судимий 28-річний мешканець Чернівців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Фото: в Чернівецькій області викрили банду, яка виготовляла амфетамін (mvs.gov.ua)

"Загальна ж сума вилученого, серед якого обладнання для фасування, електронні носії інформації та автівки, становить 2,5 мільйонів гривень", - пише МВС.

Під час обшуку було вилучено наркотичні речовини, ціна яких складає 800 тисяч гривень.

"Реалізовувався наркотик тільки перевіреним постійним клієнтам, зокрема, з місць обмеження волі. Це дозволяло фігурантам уникати розповсюдження інформації про їхню діяльність", - додає пресслужба.

До свого бізнесу злочинець залучив ще трьох мешканців міста. У їхні задачі входили:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала іноземного злочинця у Тернополі, якого розшукував Інтерпол.

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