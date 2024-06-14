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У Чернівецькій області третю добу шукають підлітка, який зник під час купання

Фото: у Чернівецькій області третю добу шукають підлітка, який зник під час купання (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Двоє підлітків потонули під час купання у річці Дністер у Чернівецькій області. Рятувальники вже три доби шукають 15-річного хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Чернівецьку обласну прокуратуру у Telegram.

Інцидент стався в селі Рухотин Чернівецької області. За даними слідства, 12 червня вчитель одного з місцевих закладів освіти повів учнів 9 класу, які відвідують його гурток, на відпочинок до Дністра.

Під час купання троє хлопців віднесло течією. Одного з них вдалося врятувати очевидцям. Тіло ще одного підлітка знайшли місцеві жителі на відстані 1,5 км від місця зникнення.

Третього підлітка досі не знайшли. Рятувальники провели обстеження 18 км русла Дністра та прибережної лінії, але пошуки результатів не дали.

Станом на 14 червня пошуково-рятувальні роботи продовжуються. До пошуків залучили близько 40 рятувальників, дев’ять одиниць техніки та вісім плавзасобів ДСНС, 15 поліцейських та п’ять одиниць техніки Нацполіції. До пошуків також активно долучається місцеве населення.

Нагадаємо, на початку червня у Хмельницькій області під час купання потонули двоє підлітків.

РБК-Україна раніше нагадувало правила безпеки під час відпочинку біля водойм.

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Чернівецька областьДнестрПідліткиДітиДСНС