У Чернівецькій області оголосили у розшук понад 5 тисяч ухилянтів, - ТЦК

У Чернівецькій області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки у розшук вже оголосили понад 5 тисяч військовозобов'язаних.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Еспресо.Захід" заявила начальниця служби зв'язків із громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП Тетяна Гайдащук.
За її словами, у розшук оголосили тих військовослужбовців, які були оповіщені співробітниками військкоматів, роботодавцями чи іншими уповноваженими особами.
При цьому, як уточнила Гайдащук, всього майже 30 тисяч військовозобов'язаних в області, дані яких уже внесено до електронного реєстру "Оберіг", не прибули до ТЦК для уточнення своїх даних чи проходження військової служби.
"Отже військовослужбовцям доводиться проводити оповіщення та нагадувати громадянам, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком. Понад 80 відсотків військових, які здійснюють оповіщення, переведені до ТЦК та СП з бойових частин", - додала вона.
Співробітниця ТЦК закликала пам'ятати, що мобілізацію проводять заради захисту держави.
Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян оголосили воєнний стан та розпочали мобілізацію. Призову на військову службу підлягають чоловіки віком від 27 до 60 років.
Нещодавно Кабмін вніс до Верховної ради законопроект, яким пропонується змінити порядок проведення мобілізації. Зокрема, у документі пропонується знизити призовний вік до 25 років, посилити заходи проти ухилянтів та ввести електронні повістки.
Парламент уже ухвалив документ у першому читанні. Після цього його передали до профільного комітету для підготовки до другого читання.
Днями комітет завершив розгляд правок до законопроекту. Незабаром його мають знову винести на голосування в Раді.
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