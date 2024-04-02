У Чернівецькій області оголосили у розшук понад 5 тисяч ухилянтів, - ТЦК

За її словами, у розшук оголосили тих військовослужбовців, які були оповіщені співробітниками військкоматів, роботодавцями чи іншими уповноваженими особами.

При цьому, як уточнила Гайдащук, всього майже 30 тисяч військовозобов'язаних в області, дані яких уже внесено до електронного реєстру "Оберіг", не прибули до ТЦК для уточнення своїх даних чи проходження військової служби.

"Отже військовослужбовцям доводиться проводити оповіщення та нагадувати громадянам, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком. Понад 80 відсотків військових, які здійснюють оповіщення, переведені до ТЦК та СП з бойових частин", - додала вона.

Співробітниця ТЦК закликала пам'ятати, що мобілізацію проводять заради захисту держави.