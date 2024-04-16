На Чернівецькій митниці викрили схему на 300 млн гривень: подробиці від НАБУ

"НАБУ і САП викрили злочинну організацію, до якої входили відомі підприємці з Чернівці та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради. Їхні дії з мінімізації митних платежів за схемою так званого "сірого" імпорту заподіяли державі майже 290 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні.

Що встановило слідство

Учасники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

За цією схемою, службові особи митного поста забезпечували пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Потім транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

Що загрожує фігурантам

Наразі підозрюються 11 учасників злочинної організації: троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Одного співорганізатора злочинної організації та чотирьох учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці встановлюють всіх учасників злочинної організації.