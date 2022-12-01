Монахини прославляли "русскую землю". СБУ проверила еще один монастырь МП на Закарпатье

Правоохранители проверили еще один монастырь Московского патриархата на Закарпатье. На территории была найдена пропагандистская и ксенофобская литература.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Обыски прошли на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ (МП). СБУ допросила более 20 человек, в том числе с использованием полиграфа.

СБУ обнаружили на территории монастыря российскую пропагандистскую литературу, а также книги ксенофобского содержания. В брошюрах отрицалось существование Украины и подчеркивалось "объединение" РФ, Беларуси и нашего государства.

Несмотря на запрет в монастыре, во время молебнов прославляли российского патриарха Кирилла, который "благословлял" российских солдат убивать украинцев. Кроме того, монастырь даже разработал памятку с аргументами, почему нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. За неповиновение угрожали "отстранить от священства".

СБУ также обнаружила тексты песен, в которых монахини прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси".

Все изъятые материалы передали на экспертизы.

Фото: СБУ провела обыски в еще одном монастыре на Закарпатье (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ сообщала, что проводит обыски в одном из монастырей Мукачевской епархии на Закарпатье, чтобы проверить, не используют ли церковь как центр "русского мира".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.