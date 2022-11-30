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СБУ прийшла з обшуками до Московського патріархату у Мукачеві

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Мукачеве, Середа 30 листопада 2022 09:50
СБУ прийшла з обшуками до Московського патріархату у Мукачеві Фото: СБУ перевіряє монастирь Мукачівської єпархії МП (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Мукачівській єпархії УПЦ Московського патріархату проводять обшуки. Правоохоронці перевіряють, чи не використовували церкву як осередок "русского мира".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Співробітники СБУ разом з поліцією та Військовою службою правопорядку перевіряють один з монастирів Мукачівської єпархії на Закарпатті. Правоохоронці перевіряють територію та приміщення монастиря, а також осіб та їх причетність до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

У СБУ пояснили, що обшуки проводяться для:

  • перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского мира";
  • недопущення використання приміщень УПЦ для переховування росіян зберігання заборонених предметів тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Фото: СБУ перевіряє монастирь Мукачівської єпархії МП (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ перевірила семінарії та єпархії УПЦ (МП) в Тернопільській та Івано-Франківській областях. Правоохоронці виявили пропагандистські матеріали та шеврони незаконних збройних формувань.

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Служба безпеки України Мукачево
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