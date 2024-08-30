Чернишов заперечив зупинку транзиту нафти до Європи до завершення дії контракту

"Категорично заперечую чутки про припинення транспортування нафти до Європи до завершення дії контракту. Україна залишається надійним партнером для європейських країн. Ми як ніхто розуміємо важливість стабільного енергопостачання для населення, тому й надалі виконуватимемо свої зобовʼязання за чинними договорами з транспортування газу та нафти", - зазначив Чернишов.

За його словами, це підтверджується успішними перемовинами зі словацьким урядом та великим енергетичним бізнесом, які були проведені у Братиславі цього тижня.

"Водночас, ми підтримуємо та всіляко сприяємо якнайшвидшій диверсифікації Європою джерел постачання енергії", – додав він.