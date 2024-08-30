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Чернишов заперечив зупинку транзиту нафти до Європи до завершення дії контракту

Фото: "Нафтогаз" заперечив зупинку транзиту нафти до Європи до завершення дії контракту (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Керівник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заперечив зупинку транзиту нафти до Європи до завершення дії контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби НАК "Нафтогаз України".

"Категорично заперечую чутки про припинення транспортування нафти до Європи до завершення дії контракту. Україна залишається надійним партнером для європейських країн. Ми як ніхто розуміємо важливість стабільного енергопостачання для населення, тому й надалі виконуватимемо свої зобовʼязання за чинними договорами з транспортування газу та нафти", - зазначив Чернишов.

За його словами, це підтверджується успішними перемовинами зі словацьким урядом та великим енергетичним бізнесом, які були проведені у Братиславі цього тижня.

"Водночас, ми підтримуємо та всіляко сприяємо якнайшвидшій диверсифікації Європою джерел постачання енергії", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна може найближчим часом зупинити транзит російського газу та нафти до Європи. Більше подробиць перспективи транзиту – читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Нафтогаз УкраїниОлексій Чернишов