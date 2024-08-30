ua en ru
Пт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чернишов заперечив зупинку транзиту нафти до Європи до завершення дії контракту

П'ятниця 30 серпня 2024 17:17
UA EN RU
Чернишов заперечив зупинку транзиту нафти до Європи до завершення дії контракту Фото: "Нафтогаз" заперечив зупинку транзиту нафти до Європи до завершення дії контракту (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Керівник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заперечив зупинку транзиту нафти до Європи до завершення дії контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби НАК "Нафтогаз України".

"Категорично заперечую чутки про припинення транспортування нафти до Європи до завершення дії контракту. Україна залишається надійним партнером для європейських країн. Ми як ніхто розуміємо важливість стабільного енергопостачання для населення, тому й надалі виконуватимемо свої зобовʼязання за чинними договорами з транспортування газу та нафти", - зазначив Чернишов.

За його словами, це підтверджується успішними перемовинами зі словацьким урядом та великим енергетичним бізнесом, які були проведені у Братиславі цього тижня.

"Водночас, ми підтримуємо та всіляко сприяємо якнайшвидшій диверсифікації Європою джерел постачання енергії", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна може найближчим часом зупинити транзит російського газу та нафти до Європи. Більше подробиць перспективи транзиту – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Олексій Чернишов
NEWS
Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії