Чернышов отрицает остановку транзита нефти в Европу до завершения действия контракта
Руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов отрицает остановку транзита нефти в Европу до завершения действия контракта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы НАК "Нефтегаз Украины".
"Категорически отрицаю слухи о прекращении транспортировки нефти в Европу до завершения действия контракта. Украина остается надежным партнером для европейских стран. Мы как никто понимаем важность стабильного энергоснабжения для населения, поэтому и дальше будем выполнять свои обязательства по действующим договорам по транспортировке газа и нефти", - отметил Чернышов.
По его словам, это подтверждается успешными переговорами со словацким правительством и крупным энергетическим бизнесом, проведенным в Братиславе на этой неделе.
"В то же время мы поддерживаем и всячески способствуем скорейшей диверсификации Европой источников поставки энергии", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина может в ближайшее время остановить транзит российского газа и нефти в Европу. Больше подробностей про перспективы транзита – читайте в материале РБК-Украина.
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