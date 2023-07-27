Чернишов: до стягнення 5 млрд з Росії за захоплення активів у Криму долучиться K2 Integrity

Міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP, яка виступає юридичним радником групи "Нафтогаз", залучить послуги американської розслідувальної компанії K2 Integrity, аби виконати рішення Гаазького трибуналу про $5 млрд у кримській справі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова під час робочого візиту у Вашингтон.

ʼ"Команда K2 допоможе здійснити пошук російських комерційних активів, на основі якого ми плануватимемо подальшу стратегію примусового стягнення з росії компенсації. Вірю, що шлях, який ми проходимо, стане прикладом для інших компаній, постраждалих від російської агресії", - зауважив Олексій Чернишов.

Нагадуємо, 12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" в Криму.

19 квітня 2023 року міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP представила стратегію примусового стягнення з росії зазначеної компенсації. Відповідна зустріч відбулась у Вашингтоні (США).