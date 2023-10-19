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Чернишов обговорив з мерами Львова, Києва та Одеси підготовку у громадах до зими

Четвер 19 жовтня 2023 14:01
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Чернишов обговорив з мерами Львова, Києва та Одеси підготовку у громадах до зими Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Сергей Новиков

Голова НАК "Нафтогаз Україна" Олексій Чернишов зустрівся з мерами Львова, Києва та Одеси. Обговорили підготовку у громадах до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Чернишова.

"Найважливіші питання цих зустрічей - стабільність постачання газу для проходження опалювального сезону в містах, реструктуризація боргів та оплата за спожитий газ. Така комунікація дає можливість вирішити й інші проблеми, з якими великі міста стикаються напередодні зими", - розповів очільник "Нафтогазу".

Він також додав, що компанія "Нафтогаз" продовжує роботу з регіонами напередодні опалювального сезону 2023/2024 і намагається ефективно у стислі терміни вирішувати необхідні питання.

Опалювальний сезон

Стандартною датою початку опалювального сезону в країні є 15 жовтня. Водночас рішення щодо подачі тепла до будинків приймає місцева влада в залежності від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Детальніше про початок опалювального сезону Україні читайте в матеріалі РБК-Україна "Батареї теплішають. Де вже стартував опалювальний сезон і наскільки готові до зими міста України".

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