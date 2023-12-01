Чернишов про нарощування видобутку газу: маємо додатково понад 400 тисяч куб. м газу на добу

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що в Україні продовжується нарощування видобутку газу. Тільки за листопад ввели в експлуатацію 3 високодебітні свердловини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Чернишова.

"Тільки за листопад ввели в експлуатацію 3 високодебітні свердловини. Дві з них - нові - результат реалізації найбільшої в історії сучасної України програми 3D-сейсморозвідувальних досліджень та високопрофесійності фахівців групи "Нафтогаз", - написав Чернишов.

Третя - відновлена. Свердловина перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років, фахівці НАК провели її капітальний ремонт та запустили в роботу.

"Сумарно в листопаді ми маємо додатково понад 400 тис. куб. м газу на добу", - додав очільник "Нафтогазу".

Нагадаємо, у 2022 році в Україні було видобуто 18,5 млрд кубометрів газу, 4,3 млрд з яких приватними компаніями. За добу в Україні видобувають близько 50 млн кубометрів.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогорічна зима буде першою для України, яку пройдемо завдяки газу власного видобутку без імпорту.