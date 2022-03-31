В Черниговской области запретили собирать на лом поврежденную технику военных

В Черниговской области, согласно распоряжению № 121, запрещено сдавать на лом поврежденную технику военнослужащих. Это необходимо для документации военных преступлений оккупанта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.
"На территории Черниговской области запрещается сбор, заготовка и осуществления операций с металлоломом, образовавшийся в результате уничтожения или повреждения любой военной техники и ее элементов", - пишет Чаус.
По его словам, в Украине поврежденная техника военных необходима для документации преступлений российских захватчиков.
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