В Черниговской области запретили собирать на лом поврежденную технику военных

В Черниговской области, согласно распоряжению № 121, запрещено сдавать на лом поврежденную технику военнослужащих. Это необходимо для документации военных преступлений оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

"На территории Черниговской области запрещается сбор, заготовка и осуществления операций с металлоломом, образовавшийся в результате уничтожения или повреждения любой военной техники и ее элементов", - пишет Чаус.

По его словам, в Украине поврежденная техника военных необходима для документации преступлений российских захватчиков.