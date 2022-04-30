В Черниговской области запретили посещать кладбища в поминальные дни, но не везде
Фото: в Черниговской области запретили посещать кладбища в поминальные дни (Getty Images)
В Черниговской области во время поминальных дней запретили посещение населением кладбищ. Речь идет о территориях, которые временно были оккупированы российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Черниговской ОГА.
Соответствующее распоряжение 28 апреля выдал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
При этом, запрет не касается:
- представителей Вооруженных Сил Украины,
- Госпогранслужбы,
- Государственной специальной службы транспорта,
- Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,
- Нацгвардии,
- Службы безопасности,
- Службы внешней разведки,
- Министерства внутренних дел,
- Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,
- работников коммунальных служб для выполнения служебных задач.
Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.