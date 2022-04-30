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В Черниговской области запретили посещать кладбища в поминальные дни, но не везде

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Черниговская область, Суббота 30 апреля 2022 17:01
В Черниговской области запретили посещать кладбища в поминальные дни, но не везде Фото: в Черниговской области запретили посещать кладбища в поминальные дни (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Черниговской области во время поминальных дней запретили посещение населением кладбищ. Речь идет о территориях, которые временно были оккупированы российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Черниговской ОГА.

Соответствующее распоряжение 28 апреля выдал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

При этом, запрет не касается:

  • представителей Вооруженных Сил Украины,
  • Госпогранслужбы,
  • Государственной специальной службы транспорта,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,
  • Нацгвардии,
  • Службы безопасности,
  • Службы внешней разведки,
  • Министерства внутренних дел,
  • Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,
  • работников коммунальных служб для выполнения служебных задач.

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу.

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