У Чернігівській області заборонили відвідувати кладовища в поминальні дні, але не всюди
Фото: у Чернігівській області заборонили відвідувати кладовища в поминальні дні (Getty Images)
У Чернігівській області під час поминальних днів заборонили відвідування населенням кладовищ. Мова йде про території, які тимчасово були окуповані російськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Чернігівської ОДА.
Відповідне розпорядження 28 квітня видав глава Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
При цьому, заборона не стосується:
- представників Збройних Сил України,
- Держприкордонслужби,
- Державної спеціальної служби транспорту,
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
- Нацгвардії,
- Служби безпеки,
- Служби зовнішньої розвідки,
- Міністерства внутрішніх справ,
- Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
- працівників комунальних служб для виконання службових завдань.
Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю.
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