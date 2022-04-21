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В Черниговской области запретили ходить в леса до конца военного положения

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Черниговская область, Четверг 21 апреля 2022 14:06
В Черниговской области запретили ходить в леса до конца военного положения Фото: в Черниговской области запретили ходить в леса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Черниговской области запретили ходить в лес на период военного положения. Глава ОВА выдал соответствующее распоряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram-канале.

"На Черниговщине запрещено ходить в лес на период военного положения. В области для населения начал действовать временный запрет посещения лесов и въезда в них транспортных средств (кроме транзитных путей)", - написал он.

Впрочем, запрет не касается:

  • представителей Вооруженных Сил Украины,
  • Госпогранслужбы,
  • Государственной специальной службы транспорта,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,
  • Нацгвардии,
  • Службы безопасности,
  • Службы внешней разведки,
  • Министерства внутренних дел,
  • Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,
  • работников коммунальных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, специализированных лесохозяйственных предприятий.

В Черниговской области запретили ходить в леса до конца военного положения

Напомним, недавно в украинской разведке предупредили о масштабное минирование оккупированных территорий российскими оккупантами: полей, лесов, дорог.

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