В Черниговской области запретили ходить в леса до конца военного положения
Фото: в Черниговской области запретили ходить в леса (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Черниговской области запретили ходить в лес на период военного положения. Глава ОВА выдал соответствующее распоряжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram-канале.
"На Черниговщине запрещено ходить в лес на период военного положения. В области для населения начал действовать временный запрет посещения лесов и въезда в них транспортных средств (кроме транзитных путей)", - написал он.
Впрочем, запрет не касается:
- представителей Вооруженных Сил Украины,
- Госпогранслужбы,
- Государственной специальной службы транспорта,
- Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,
- Нацгвардии,
- Службы безопасности,
- Службы внешней разведки,
- Министерства внутренних дел,
- Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,
- работников коммунальных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, специализированных лесохозяйственных предприятий.
Напомним, недавно в украинской разведке предупредили о масштабное минирование оккупированных территорий российскими оккупантами: полей, лесов, дорог.
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