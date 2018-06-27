В Черниговской области задержали на взятке заведующую отделом райвоенкомата

Ее задержали во время получения взятки в размере 200 долларов
В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке заведующую отделом райвоенкомата. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заведующую отдела военного учета военкомата одного из районов Черниговской области", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что госслужащий наладила преступную схему вымогательства неправомерной выгоды со военнообязанных за снятия с военного учета и последующего освобождения от военной службы.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу неподалеку от военкомата во время получения очередной взятки в размере 200 долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области владелец наркоплантации, предлагал полицейскому почти 200 тыс. гривен взятки за избежание уголовной ответственности.