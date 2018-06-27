Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Черниговской области задержали на взятке заведующую отделом райвоенкомата

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 21:46
Фото: задержание госслужащего во время получения взятки ssu.gov.ua)
Фото: задержание госслужащего во время получения взятки ssu.gov.ua)

Ее задержали во время получения взятки в размере 200 долларов

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке заведующую отделом райвоенкомата. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заведующую отдела военного учета военкомата одного из районов Черниговской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что госслужащий наладила преступную схему вымогательства неправомерной выгоды со военнообязанных за снятия с военного учета и последующего освобождения от военной службы.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу неподалеку от военкомата во время получения очередной взятки в размере 200 долларов.

Фото: задержание заведующей отделом райвоенкомата во время получения взятки
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к коррупционной схеме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области владелец наркоплантации, предлагал полицейскому почти 200 тыс. гривен взятки за избежание уголовной ответственности.

Инспектора Волынской таможни приговорили к 5 годам за взятки Чиновника Госслужбы по вопросам труда задержали на взятке
Теги публикации: Черниговская область, взятка, военкомат  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь