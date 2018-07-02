В Черниговской области задержали военкома, который за взятки снимал с учета призывников

Задержали военкома после получения им 200 долларов от очередного призывника

Сотрудники военной прокуратуры совместно с Национальной полицией задержали главного специалиста отдела Гродненского военкомата Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Согласно данным ГПУ, злоумышленник за взятки снимал граждан с военного учета.

Так, задержали военкома непосредственно после получения им 200 долларов от очередного призывника.

"Задержание в порядке ст. 208 УПК Украины проводилось в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины непосредственно при получении указанным работником военкомата от гражданина неправомерной выгоды в размере 200 долларов за влияние на должностных лиц Гродненского военного комиссариата Черниговской области для принятия решения об исключении лица из военного учета и выдачу военно-учетного документа в виде временного удостоверения вместо военного билета", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области задержан сотрудник военкомата, который требовал от призывника денежные средства за оформление отсрочки.