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В Черниговской области задержали военкома, который за взятки снимал с учета призывников

НовостиОбщество    02.07.2018 - 22:01
Иллюстративное фото (publicdomainpictures.net)
Иллюстративное фото (publicdomainpictures.net)

Задержали военкома после получения им 200 долларов от очередного призывника

Сотрудники военной прокуратуры совместно с Национальной полицией задержали главного специалиста отдела Гродненского военкомата Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Согласно данным ГПУ, злоумышленник за взятки снимал граждан с военного учета.

Так, задержали военкома непосредственно после получения им 200 долларов от очередного призывника.

"Задержание в порядке ст. 208 УПК Украины проводилось в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины непосредственно при получении указанным работником военкомата от гражданина неправомерной выгоды в размере 200 долларов за влияние на должностных лиц Гродненского военного комиссариата Черниговской области для принятия решения об исключении лица из военного учета и выдачу военно-учетного документа в виде временного удостоверения вместо военного билета", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области задержан сотрудник военкомата, который требовал от призывника денежные средства за оформление отсрочки. 

Полиция за три дня задержала на взятках 9 чиновников в 6 областях Главу ЦБ Латвии обвинили во взятке на 100 тыс. евро
Теги публикации: Черниговская область, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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