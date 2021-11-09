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В Черниговской области задержали судью на взятке в полмиллиона гривен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении взятки более полумиллиона гривен. Она вымогала деньги за вынесение "правильного решения" в пользу истца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что судью задержали вечером 9 ноября при получении второй части взятки в размере 13 тысяч долларов (около 338 тысяч гривен). Первый транш неправомерной выгоды - 7 тысяч долларов (около 182 тысяч гривен) - она получила ранее.

В САП отметили, что судья требовала деньги за вынесение решения по административному делу в пользу истца.

Решается вопрос о сообщении судье о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Судье грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет и конфискация имущества.

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Черниговская областьСАП