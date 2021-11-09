У Чернігівській області затримали суддю на хабарі у півмільйона гривень

Зазначається, що суддю затримали ввечері 9 листопада при отриманні другої частини хабаря в розмірі 13 тисяч доларів (близько 338 тисяч гривень). Перший транш неправомірної вигоди-7 тисяч доларів (близько 182 тисяч гривень) - вона отримала раніше.

У САП зазначили, що суддя вимагала гроші за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача.

Вирішується питання про повідомлення судді про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або витяг неправомірної вигоди службовою особою).

Судді загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом трьох років та конфіскація майна.