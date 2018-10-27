У Чернігівській області взяли під варту двох торговців людьми, які везли українок в Німеччину

Ілюстративне фото (ДПСУ)

Торговці намагалися вивезти трьох українок

Двох затриманих у Чернігівській області торговців людьми, які хотіли вивезти трьох українок, взяли під варту. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зловмисників затримали два дні тому на території Чернігівської області пункті пропуску "Нові Яриловичі" - прикордонники завадили вивезенню трьох громадянок України, яких намагалися продати у сексуальне рабство у Німеччину.

"Зловмисники, користуючись уразливим станом потерпілих, обіцяли влаштувати дівчат на нібито легальну роботу в Німеччині, а насправді, шляхом обману, заганяли жертв у боргову кабалу з метою подальшої сексуальної експлуатації", - зазначили в ДПСУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.

Нагадаємо, 6 вересня 2018 Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №6243 "Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України (щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами)". Зокрема, документ дає визначення поняттю "торгівля людьми".