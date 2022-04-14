ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чернігівській області відновили роботу спецлінії поліції "102"

Новость на русском →
Чернігівська область, Четвер 14 квітня 2022 14:37
У Чернігівській області відновили роботу спецлінії поліції "102" Фото: у Чернігівській області відновила роботу спецлінія поліції (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Чернігівській області відновила роботу спеціальна багатоканальна лінія виклику поліції за коротким номером "102".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Відтепер зателефонувати на лінію "102" можна як зі стаціонарних телефонів, так і з номерів мобільних операторів.

Водночас у МВС зазначають, що залишаються актуальними інші варіанти інформування поліції, які пропонувалися у період ведення активних бойових дій та нестабільної роботи каналів зв’язку.

Нагадаємо, 13 квітня у селі Нова Басань Чернігівської області на протитанковій міні підірвався трактор. Водій отримав смертельні поранення та загинув на місці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область полиция Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні