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В Черниговской области восстановили 102 км трассы Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка

Автор: Наталия Гурковская

В пределах Черниговской области в этом году планируют завершить ремонт всех 143 км трассы Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка", которая соединяет юг этой области с Киевщиной и Сумщиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

К концу 2021 года дорожники уже отремонтировали более 102,2 километра данной трассы.

Дорогу восстанавливают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В процессе капитального ремонта трасса, построенная в 1965-1980 годах, приводится в соответствие с современными параметрами погрузки и безопасности движения. Так, разбитые бетонные плиты и чернощебеночное покрытие заменяется асфальтобетоном. Полностью заменяется конструктив. Он усилен и выносливее", - говорится в сообщении областной администрации.

Дорожники также с обеих сторон укрепляют проезжую часть и устанавливают водоотвод, укрепляют обочину. Работают над организацией дорожного движения. На трассе обустраивают ограждения, остановки транспорта, дорожные знаки, направляющие столбики, наносят дорожную разметку из холодного пластика. А в населённых пунктах создают пешеходные зоны и освещение.

"В ходе работ проводится реконструкция мостов, ранее не соответствовавших нормам по габаритам и грузоподъемности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" уже отремонтировали и построили более 14 тыс. км дорог.

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Большая стройка