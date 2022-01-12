У Чернігівській області відновили 102 км траси Н-07 "Київ-Суми-Юнаківка"

На кінець 2021 року дорожники вже відремонтували понад 102,2 кілометра цієї траси.

Дорогу відновлюють за програмою президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

“У процесі капітального ремонту траса, побудована у 1965-1980 роках, приводиться у відповідність до сучасних параметрів навантаження та безпеки руху. Так, розбиті бетонні плити та чорнощебеневе покриття замінюється на асфальтобетон. Повністю замінюється конструктив. Він посилений та витриваліший”, - йдеться у повідомленні обласної адміністрації.

Дорожники також з обох сторін укріплюють проїзну частину та роблять водовідвід, укріплюють узбіччя. Працюють над організацією дорожнього руху. На трасі облаштовують огородження, зупинки транспорту, дорожні знаки, напрямні стовпчики, наносять дорожню розмітку з холодного пластику. А у населених пунктах створюють пішохідні зони та освітлення.

“У ході робіт проводиться реконструкція мостів, що раніше не відповідали нормам по габаритам та вантажопідйомності”, - йдеться у повідомленні.