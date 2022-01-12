RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чернігівській області відновили 102 км траси Н-07 "Київ-Суми-Юнаківка"

Автор: Наталія Гурковська

У межах Чернігівської області цього року планують завершити ремонт усіх 143 км траси Н-07 "Київ - Суми - Юнаківка", що сполучає південь цієї області з Київщиною та Сумщиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА.

На кінець 2021 року дорожники вже відремонтували понад 102,2 кілометра цієї траси.

Дорогу відновлюють за програмою президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

“У процесі капітального ремонту траса, побудована у 1965-1980 роках, приводиться у відповідність до сучасних параметрів навантаження та безпеки руху. Так, розбиті бетонні плити та чорнощебеневе покриття замінюється на асфальтобетон. Повністю замінюється конструктив. Він посилений та витриваліший”, - йдеться у повідомленні обласної адміністрації.

Дорожники також з обох сторін укріплюють проїзну частину та роблять водовідвід, укріплюють узбіччя. Працюють над організацією дорожнього руху. На трасі облаштовують огородження, зупинки транспорту, дорожні знаки, напрямні стовпчики, наносять дорожню розмітку з холодного пластику. А у населених пунктах створюють пішохідні зони та освітлення.

“У ході робіт проводиться реконструкція мостів, що раніше не відповідали нормам по габаритам та вантажопідйомності”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже відремонтували та побудували понад 14 тис. км доріг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво