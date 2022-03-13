У Чернігівській області знищено танковий підрозділ РФ, який йшов на столицю

Українські військові ліквідували танковий підрозділ РФ. Він планував прямувати у напрямку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Військові частини та підрозділи Оперативного командування "Північ" продовжують успішно виконувати завдання щодо захисту нашої рідної Чернігівської землі від "російських асвабадітєлєй". Цього разу не пощастило танковому підрозділу, що мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ за 17 днів війни.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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