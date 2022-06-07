В Черниговской области сокращают время комендантского часа

В Черниговской области приняли решение сократить время комендантского часа. Теперь он будет длиться с 23:00 до 4:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.
"Увеличивается продолжительность световых суток, соответственно сегодня мы примем решение и снизим продолжительность комендантского часа. Комендантский час продлится с 23:00 до 4:00", - написал он
Глава ОВА добавил, что сокращение комендантского часа позволит упростить перемещение в городе и жители смогут больше находиться на улицах и решать больше дел.
Напомним, в Черниговской области СБУ разоблачила банду, которая готовилась помочь России в случае повторного вторжения.
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