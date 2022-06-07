UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черниговской области сокращают время комендантского часа

Фото: В Черниговской области сокращают время комендантского часа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Черниговской области приняли решение сократить время комендантского часа. Теперь он будет длиться с 23:00 до 4:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

"Увеличивается продолжительность световых суток, соответственно сегодня мы примем решение и снизим продолжительность комендантского часа. Комендантский час продлится с 23:00 до 4:00", - написал он

Глава ОВА добавил, что сокращение комендантского часа позволит упростить перемещение в городе и жители смогут больше находиться на улицах и решать больше дел.

Напомним, в Черниговской области СБУ разоблачила банду, которая готовилась помочь России в случае повторного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьКомендантский час