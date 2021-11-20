В Черниговской области штормовой ветер повалил деревья: заблокированы несколько трасс

Правоохранители отметили, что в результате сильных порывов ветра в области упавшими деревьями были заблокированы автодороги. В частности, движение приостанавливалось на нескольких участках трассы М-01 в Черниговском районе.

Ликвидацией заторов на дорогах занимались коммунальные службы, спасатели и полицейскими.

В полиции призвали водителей быть внимательными и острожными при ухудшении погодных условий.

Фото: в Черниговской области ураганный ветер повалил деревья на трассы (cn.npu.gov.ua)