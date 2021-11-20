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В Черниговской области штормовой ветер повалил деревья: заблокированы несколько трасс

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черниговской области сегодня штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Правоохранители отметили, что в результате сильных порывов ветра в области упавшими деревьями были заблокированы автодороги. В частности, движение приостанавливалось на нескольких участках трассы М-01 в Черниговском районе.

Ликвидацией заторов на дорогах занимались коммунальные службы, спасатели и полицейскими.

В полиции призвали водителей быть внимательными и острожными при ухудшении погодных условий.

Фото: в Черниговской области ураганный ветер повалил деревья на трассы (cn.npu.gov.ua)

Напомним, ранее ураганный ветер оставил без света населенные пункты в Черкасской области.

Отметим, в Украине объявили штормовое предупреждение на 21 ноября. В большинстве областей ожидается сильный ветер.

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