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У Чернігівській області штормовий вітер повалив дерева: заблоковано кілька трас

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чернігівській області сьогодні штормовий вітер повалив дерева. В результаті рух по деяких трасах було перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Правоохоронці зазначили, що в результаті сильних поривів вітру в області деревами, що впали, були заблоковані автодороги. Зокрема, рух призупинявся на кількох ділянках траси М-01 у Чернігівському районі.

Ліквідацією заторів на дорогах займалися комунальні служби, рятувальники і поліцейськими.

У поліції закликали водіїв бути уважними та обережними при погіршенні погодних умов.

Фото: у Чернігівській області ураганний вітер повалив дерева на траси (cn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ураганний вітер залишив без світла населені пункти в Черкаській області.

Відзначити, в Україні оголосили штормове попередження на 21 листопада. У більшості областей очікується сильний вітер.

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