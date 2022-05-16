В Черниговской области сегодня будут звучать взрывы: в чем причина

Жителей Черниговской области предупредили о взрывах, которые прозвучат сегодня, 16 мая. Специалисты ликвидируют боеприпасы, которые были обнаружены после освобождения области от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент гражданской защиты Черниговской ОВА.

Взрывы прозвучат возле села Левковичи Черниговского район. Пиротехники будут обезвреживать боеприпасы ориентировочно с 14:30 до вечера.

Напомним, с 16 мая в Черниговской области начнут восстанавливать критическую инфраструктуру, которая была повреждена или разрушена в результате действий оккупантов.

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