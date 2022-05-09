В Черниговской области сегодня будут звучать взрывы: названа причина

Жителей Черниговской области предупредили о взрывах. Пиротехники будут уничтожать найденные снаряды и опасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Отмечается, что специалисты продолжают разминировать и расчищать трассу "Киев-Чернигов". В связи с этим возле села Ягодное сегодня вечером (после 18:00) будут уничтожать найденные предметы. Звуки от взрывов, вероятно, будут слышны в ближайших населенных пунктах. Жителей призвали сохранять спокойствие.

"Полиция призывает граждан быть крайне осторожными, ведь на территории Черниговской области вражеские оккупанты оставили много неразорвавшихся снарядов, взрывных ловушек и боеприпасов", - говорится в сообщении.