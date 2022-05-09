RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігівської області сьогодні лунатимуть вибухи: названо причину

Фото: у Чернігівській області сьгогодні лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Чернігівської області попередили про вибухи. Піротехніки будуть знищувати знайдені снаряди та небезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Зазначається, що фахівці продовжують розміновувати та розчищати трасу "Київ-Чернігів". У зв'язку з цих біля села Ягідне сьогодні ввечері (після 18:00) будуть знищувати знайдені предмети. Звуки від вибухів, ймовірно, буде чутно в навколишніх населених пунктах. Жителів закликали зберігати спокій.

"Поліція закликає громадян бути вкрай обережними, адже на території Чернігівщини ворожі окупанти залишили багато нерозірваних снарядів, вибухових пасток та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська в черговий раз обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьполиция