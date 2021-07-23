В Черниговской области построили новую амбулаторию для Варвинской общины, - ОГА

В селе Журавка Черниговской области завершилось строительство амбулатории, которая была возведена "с нуля" в рамках программы президента " Большая стройка ". Новая амбулатория будет обслуживать около 3600 жителей Варвинской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОГА Анны Коваленко.

"В новом помещении есть все необходимые кабинеты - для приема врача, для осмотров, манипуляционный, лабораторный и физиотерапевтический. Это позволит обслуживать сразу нескольких посетителей", - рассказала Коваленко.

Для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания в амбулатории предусмотрели отдельный вход. Медицинское учреждение построено таким образом, чтобы его могли беспрепятственно посещать люди с ограниченными возможностями.

Амбулатория будет оказывать медицинские услуги для жителей Макеевки, Кулишовки, Антоновки и Журавки.