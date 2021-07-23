В Черниговской области построили новую амбулаторию для Варвинской общины, - ОГА
В селе Журавка Черниговской области завершилось строительство амбулатории, которая была возведена "с нуля" в рамках программы президента "Большая стройка". Новая амбулатория будет обслуживать около 3600 жителей Варвинской общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОГА Анны Коваленко.
"В новом помещении есть все необходимые кабинеты - для приема врача, для осмотров, манипуляционный, лабораторный и физиотерапевтический. Это позволит обслуживать сразу нескольких посетителей", - рассказала Коваленко.
Для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания в амбулатории предусмотрели отдельный вход. Медицинское учреждение построено таким образом, чтобы его могли беспрепятственно посещать люди с ограниченными возможностями.
Амбулатория будет оказывать медицинские услуги для жителей Макеевки, Кулишовки, Антоновки и Журавки.
Posted by Anna Kovalenko on Thursday, July 22, 2021
Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году в рамках президентской программы восстановят или построят полностью с нуля 177 приемных отделений в больницах.
Как сообщалось, это не первая амбулатория, открытая в Черниговской области по программе президента.