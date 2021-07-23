У Чернігівській області збудували нову амбулаторію для Варвинської громади, - ОДА
У селі Журавка Чернігівської області завершилося будівництво амбулаторії, яка була зведена "з нуля" у рамках програми президента "Велике будівництво". Нова амбулаторія обслуговуватиме близько 3 600 мешканців Варвинської громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернігівської ОДА Анни Коваленко.
"У новому приміщенні є всі необхідні кабінети - для прийому лікаря, оглядовий, маніпуляційний, лабораторний та фізіотерапевтичний. Це дасть змогу обслуговувати одразу декількох відвідувачів", - розповіла Коваленко.
Для пацієнтів з підозрою на інфекційні захворювання в амбулаторії передбачили окремий вхід. Медичний заклад побудований таким чином, щоб його могли безперешкодно відвідувати люди з обмеженими можливостями.
Амбулаторія надаватиме медичні послуги для жителів Макіївки, Кулишівки, Антонівки та Журавки.
Близько 3 600 мешканців Варвинської громади отримуватимуть медичні послуги в новій, збудованій "з нуля" Журавській...Posted by Anna Kovalenko on Thursday, July 22, 2021
Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що у 2021 році у рамках президентської програми відновлять або збудують повністю з нуля 177 приймальних відділень у лікарнях.
Як повідомлялося, це не перша амбулаторія, відкрита в Чернігівській області за програмою президента.