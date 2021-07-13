ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черниговской области открыли амбулаторию, построенную по программе президента

Новина українською →
Чернигов, Вторник 13 июля 2021 14:43
В Черниговской области открыли амбулаторию, построенную по программе президента Фото: под Черниговом открыли новую амбулаторию по президентской программе (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Жители Вертиивской громады из 24 сел Черниговской области будут иметь доступ к качественной медицине благодаря открытию новой амбулатории. Ее построили с нуля по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы областной администрации.

Амбулатория будет обслуживать около 10 тысяч жителей громады, которая включает ряд населенных пунктов - от Вертиевки с 4 тысячами населения до маленького села Юность с одним жителем.

"Все они теперь будут получать более качественную первичную медицинскую помощь. Здоровье - самое ценное", - отметила в Facebook глава Черниговской ОГА Анна Коваленко.

В Черниговской области открыли амбулаторию, построенную по программе президента

По ее словам, президентская программа развития медицины направлена ​​на то, чтобы обеспечить качественное медицинское обслуживание независимо от того, где живут люди.

В амбулатории будет работать четверо врачей. В учреждении установят новое диагностическое оборудование, также амбулатории передали автомобиль - это позволит выезжать к пациентам по вызову.

В Черниговской области открыли амбулаторию, построенную по программе президента

Строительство новой амбулатории в Вертиевке стоило 7,7 млн гривен, из которых 770 тысяч - средства местного бюджета.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» продолжается масштабная реконструкция и переоборудование приемных отделений. Как сообщал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, до конца 2021 года будет открыто 177 современных отделений, что позволит оказывать оперативную помощь и спасать жизни.

Как сообщалось, в Киеве планирует ко Дню независимости восстановить Театральную площадь и фасад здания Национальной оперы города Киев. Компания "Автомагистраль-Юг" выполнит работы в рамках программы президента "Большая стройка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента