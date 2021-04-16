В Ичне в рамках "Большой стройки" отремонтируют гимназию, пострадавшую от взрывов

По ее словам, на этот год запланирован капитальный ремонт здания и крыши, фасада и внутренних помещений. Всего же ремонтные работы продлятся до 2023 года. Их общая сметная стоимость составляет 32,4 млн грн.

Коваленко также рассказала о других объектах образовательной сферы, которые будут строиться или будут реконструироваться в области по программе "Большая стройка" в 2021 году.

В частности, реконструкция здания общеобразовательной школы под дошкольное учебное заведение в с. Коптях Черниговского района предусматривает три очереди: реконструкцию фасадов и кровли, реконструкцию котельной и наружных инженерных сетей и реконструкцию помещений и внутренних инженерных сетей. Все работы планируется завершить в этом году.

В 2021 году также планируется завершить две первые очереди строительства общеобразовательной школы в с. Григоровке Нежинского района. Предусмотрено финансирование - 29,6 млн грн, 26,7 миллиона из них - средства ДФРР. Степень строительной готовности объекта на сегодня - 22%. После завершения ремонта здесь будут обучаться 120 учеников.

Ремонт внутренних помещений Журавской школы им. Георгия Вороного Прилуцкого района обойдется в 12 млн грн. Здесь обучается 235 детей с Журавки, Кулишовки, Макеевки и Антоновки. Во время капитального ремонта в прошлом году устроили шатровую крышу, утеплили фасад школы, заменили окна и двери на металлопластиковые.

Продолжится капитальный ремонт и теплореновация школы №2. Сейчас там обучается 827 учеников из 13 населенных пунктов общины.

За предыдущие два года здесь были заменены на энергосберегающие окна и наружные двери, кровля, утеплен фасад. В этом году планируется отремонтировать помещения внутри. Ориентировочная стоимость работ - 12 млн грн.