У Чернігівській області сталася ДТП за участі мікроавтобуса: постраждали 11 людей

Біля села Городище (Чернігівська область) сталася ДТП за участі легкового авто та мікроавтобуса. Внаслідок чого постраждали 11 людей, з яких одна - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"9 січня близько 21:30 поблизу с. Городище Ніжинського району на автошляху М-02 "Кіпті - Глухів - Бачівськ" внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобусу постраждало 11 осіб, з них 1 дитина (2010 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікувальних закладів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, для деблокування постраждалих залучалося 9 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.