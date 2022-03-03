UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Черниговской области предупреждают о возможных перебоях со связью и светом

Автор: Мария Кучерявец

В Черниговской области возможны перебои со связью, светом и интернетом. Жителей просят зарядить телефоны и паувербанки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram.

"Жители Черниговщины! Внимание! Возможны перебои со связью, Интернетом, электроэнергией.Все это, чтобы нагнать панику и легче продвигать фейки. Зарядите телефоны и паувербанки. Имейте холодную голову, хоть это и трудно", - написал он.

Напомним, сегодня враг ударил ракетой по жилым домам Чернигова, в результате чего по меньшей мере 33 человека погибли, а еще 18 получили травмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнтернетЧерниговская областьВойна России против Украины