В Черниговской области появилась ПЦР-лаборатория для проведения тестов на коронавирус, - Прокопенко

Фото: Андрей Пркопенко (cg.gov.ua)

Ожидается, что полноценно лаборатория заработает в начале следующей недели

В Черниговский областной лабораторный центр при Министерстве здравоохранения Украины поступило современное лабораторное оборудование для проведения диагностики коронавирусной инфекции на основе полимеразной цепной реакции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черниговской областной городской администрации (ОГА) Андрей Прокопенко.

Как сообщил председатель ОГА, в лабораторном центре уже проведено его настройки и тестовые исследования, которые показали, что оборудование работает корректно. Результаты будут направляться в Киев.

Ожидается, что полноценно лаборатория заработает в начале следующей недели.

Средства на приобретение были собраны за один день. Первый взнос сделал Андрей Прокопенко, перечислив в полном объеме свою месячную зарплату - 45 000 гривен.

Инициативу также поддержали - АО "Славянские обои - КФТП", ООО "Украинский аграрный холдинг", ООО "Индустриальная молочная кампания", Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко и депутат областного совета Валерий Кулич.

Также сообщается, что к лабораторному оборудованию докупили необходимое оборудование, стерильные боксы и центрифуги.

Также по словам главы Черниговской ОГА, за последнюю неделю за счет бюджета и благотворительного сбора денег приобретено еще шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, на этой неделе от государства Черниговская область получила 1800 ПЦР-тестов. Как отметил директор Черниговского областного лабораторного центра Николой Донец, за один раз исследуется 12 биоматериалов. При необходимости лаборатория будет работать в три смены, и за сутки могут исследовать 36 образцов. ПЦР-тестирование для жителей области бесплатное.

Как писало РБК-Украина, ПЦР-тест вечером 27 марта подтвердил первый случай коронавируса в Черниговской области.

Всего количество случаев коронавируса в Украине выросло до 418. По данным Центра общественного здоровья, за минувшие сутки было подтверждено 109 новых случаев заражения, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже 5 людям.